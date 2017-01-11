Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен заявил, что до последнего не верил в победу в эстафете. Победу одержали представители Норвегии, второе место у России, а тройку призеров замкнули биатлонисты из Германии.

– Я провел хороший круг, – цитирует NRK Свендсена. – Не думал, что смогу обогнать россиянина. Чувствовал себя готовым к этому, но мотивация повысилась, когда увидел, что становлюсь ближе к нему. В конце я понял, что обойду его. На последнем подъеме я все еще не был в этом уверен, но потом русский почти встал на месте.

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