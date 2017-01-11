18:24 | БИАТЛОН

Эмиль Хегле Свендсен:
"Не думал, что обойду Бабикова,
но потом он почти встал на месте"

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Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен заявил, что до последнего не верил в победу в эстафете. Победу одержали представители Норвегии, второе место у России, а тройку призеров замкнули биатлонисты из Германии.

– Я провел хороший круг, – цитирует NRK Свендсена. – Не думал, что смогу обогнать россиянина. Чувствовал себя готовым к этому, но мотивация повысилась, когда увидел, что становлюсь ближе к нему. В конце я понял, что обойду его. На последнем подъеме я все еще не был в этом уверен, но потом русский почти встал на месте.

Момент дня: Свендсен обошел Бабикова на финише эстафеты в Рупольдинге // 
Кто рискует, не всегда пьет шампанское. Россия проиграла эстафету

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Slim Taller

Как обычно у ватников,если Иван обгонит норга,то герой. А если норг уделает Ивана,то лекарства помогли.

19:21

Ралпачан Фляйшманъ

астма астмой, но Бабиков эпически сдулся, тут и говорить нечего. хотя, лекарства у норвегов хороше, конечно, в лишний раз нельзя не отметить))) и, что важно, НИ КАПЛИ НИ ДОПИНГ И ОТНОСЯТСЯ К СПОРТИВНЫМ ИСКЛЮЧЕНИЯМ))))))))

19:01

Тропическая гемангиома Мовсисяна

"сначала у меня не было сил, но потом я вспомнил про пшикалку от астмы, и тут у меня открылось второе дыхание..."

18:48

kamenschik

ну, не знаю... тогда Шемп, который 3 дня назад порвал Фуркада, тоже встал? просто, Эмиль - это Эмиль, причем, тоже умирал после финиша...

18:40

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