Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен заявил, что до последнего не верил в победу в эстафете. Победу одержали представители Норвегии, второе место у России, а тройку призеров замкнули биатлонисты из Германии.
– Я провел хороший круг, – цитирует NRK Свендсена. – Не думал, что смогу обогнать россиянина. Чувствовал себя готовым к этому, но мотивация повысилась, когда увидел, что становлюсь ближе к нему. В конце я понял, что обойду его. На последнем подъеме я все еще не был в этом уверен, но потом русский почти встал на месте.
Момент дня: Свендсен обошел Бабикова на финише эстафеты в Рупольдинге //
Кто рискует, не всегда пьет шампанское. Россия проиграла эстафету
Slim Taller
Как обычно у ватников,если Иван обгонит норга,то герой. А если норг уделает Ивана,то лекарства помогли.
19:21
Ралпачан Фляйшманъ
астма астмой, но Бабиков эпически сдулся, тут и говорить нечего. хотя, лекарства у норвегов хороше, конечно, в лишний раз нельзя не отметить))) и, что важно, НИ КАПЛИ НИ ДОПИНГ И ОТНОСЯТСЯ К СПОРТИВНЫМ ИСКЛЮЧЕНИЯМ))))))))
19:01
Тропическая гемангиома Мовсисяна
"сначала у меня не было сил, но потом я вспомнил про пшикалку от астмы, и тут у меня открылось второе дыхание..."
18:48
kamenschik
ну, не знаю... тогда Шемп, который 3 дня назад порвал Фуркада, тоже встал? просто, Эмиль - это Эмиль, причем, тоже умирал после финиша...
18:40