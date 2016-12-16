Эмиль Хегле Свендсен: "Надеюсь, Шипулина нет в списке ВАДА"

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен выразил надежду на то, что Антона Шипулина нет в списке ВАДА, который оно передало IBU. В нем фигурирует 31 российский биатлонист, с чьими допинг-пробами могли быть проведены махинации.

– Шипулин нормальный парень. Надеюсь, он ничего не нарушал, – цитирует VG Свендсена. – 31 спортсмен. Это ужасно много. Это означает, что ситуация хуже, чем мы предполагали. Если у IBU есть доказательства, он должен реагировать. И он серьезно отнесся к этим фактам. Россия хорошая биатлонная страна, где много замечательных спортсменов, способных успешно выступать и без допинга. Давайте подождем вердикта IBU.