Эмиль Хегле Свендсен: "Надеюсь, Фуркад не забудет, для чего мы в Хохфильцене"

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен призвал не превращать чемпионат мира в сцену для политических разборок, а также выразил надежду, что француз Мартен Фуркад будет концентрироваться на гонках. Состоявшаяся в четверг на мировом форуме в Хохфильцене смешанная эстафета, напомним, привлекла к себе внимание инцидентом между французом и Александром Логиновым при третьей смене этапа. Позже во время награждения Логинов и Антон Шипулин отказались пожать Фуркаду руку, а француз в ответ решил покинуть церемонию.

"Я никогда раньше не видел в биатлоне ничего подобного. Это было странно. Все дело в эмоциях. Обе стороны были расстроены. Такое случается, – сказал Эмиль Хегле Свендсен в интервью TV2. – Вопрос в том, стоит ли превращать спортивные соревнования в сцену для политических разборок. Необычно было наблюдать подобное".

"Конечно, похвально, что Фуркад занял такую твердую позицию в борьбе с допингом. Вопрос в том, принесет ли это свои плоды. Если бы я был на его месте, думаю, потратил бы много энергии. Надеюсь, что он будет и хорошо кататься, а не только заниматься политикой. Все-таки это главная причина того, почему мы здесь, – соревнования, а не политическая игра. Посмотрим, к чему все это приведет", - добавил норвежец.