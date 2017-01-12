Эмиль Хегле Свендсен: "Мы не можем отстранить биатлонистов на основании отчета Макларена"

Четырехкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен подчеркнул, что для дисквалификации биатлонистов необходимо иметь больше доказательств, чем отчет Ричарда Макларена. Ранее IBU получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Составлен он был на основании отчета Макларена. Двое атлетов были отстранены от соревнований, в отношении еще 29 ведется расследование.

- Я понимаю, что мы не можем отстранять биатлонистов на основании отчета Макларена, - цитирует NRK Свендсена. - Нужно иметь более серьезные доказательства. Да, речь идет о серьезных нарушениях, но их нужно подкрепить доказательствами.