23:52 12 января | БИАТЛОН

Эмиль Хегле Свендсен: "Мы не можем отстранить биатлонистов на основании отчета Макларена"

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Четырехкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен подчеркнул, что для дисквалификации биатлонистов необходимо иметь больше доказательств, чем отчет Ричарда Макларена. Ранее IBU получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Составлен он был на основании отчета Макларена. Двое атлетов были отстранены от соревнований, в отношении еще 29 ведется расследование. 

- Я понимаю, что мы не можем отстранять биатлонистов на основании отчета Макларена, - цитирует NRK Свендсена. - Нужно иметь более серьезные доказательства. Да, речь идет о серьезных нарушениях, но их нужно подкрепить доказательствами.

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