Эмиль Хегле Свендсен: "Мы не можем иметь дело с мошенниками"

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен поддерживает предложение француза Мартена Фуркада о бойкотировании все турниров, если Международный союз биатлонистов не дисквалифицирует Россию за нарушение антидопинговых правил. Сегодня стало известно, что Международный союз биатлонистов получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. В нем фигурирует 31 спортсмен, некоторые из которых уже завершили профессиональную карьеру.
– Мы не можем иметь дело с мошенниками, – цитирует NRK Свендсена. – IBU должен служить примером и не допускать их до соревнований. Мне очень жаль, но я бы поддержал бойкот.
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Прав ли Мартен Фуркад, предложивший бойкотировать соревнования, если IBU не накажет российских биатлонистов?
spetrov
Уважаемая Наталья Марьянчик, прочитакв в газете статью "Русский разлив", хотел бы обратить внимание на несколько вещей. Хотя можно и на большее количество. Здесь, потому что ее же с возможностьюкомментировать не нашел. Вот вы пишите, к примеру, --- "Пожалуй, один из самых вопиющих случаев, из описанных главой Московской лаборатории, - это допинг на чемпионате России по пауэрлифтингу среди слепых. Сразу пятеро участников попались на анаболическом стероиде." --- Надеюсь, вам попадались в интернете оценочные данные, судя по которым, до 90% американских спортсменов принимают допинг в силовых видах спорта? Если нет, то найти подобное можно при желании. --- Далее Вы пишите "Опубликованные документы могут дать ответ на этот вопрос", зачем фехтовальщику допинг. --- Но судя по тому, что Вы пишите далее, они такого ответа не дают. --- В случае “Идиот! Он для этого и вернулся сюда играть из Америки” (как, видимо, и в других подобных) Вам не кажется странным, что у людей, которые якобы работают под колпаком у ФСБ, почта у одного на yandex'е, а у другого на gmail'е? Да и были ли реально те сообщения. --- А в целом какой мы можем сделать вывод? Люди принимают допинг. Но его все принимают, Наталья. Вам-то это, уверен, известно. Причем, давно. Без аналогичного исследования по другим странам нельзя давать категоричные оценки. Еще раз обращаю внимание - в Штатах по оценкам прием в силовых видах спорта - до 90%. А так - только обывателя, незнакомого с реальностью, кошмарить.
01:24
докторр
Надо или менять понятие "допинга", или запретить терапевтические исключения.
01:08
КВ3641
Бен Вада не утверждает, Вада "подозревает", хотя в случае с Россией это одно и то же
01:08
Mickmac1973
Бьерндален, кстати, требует доказательств. Наша Даша перевоспитывает... :)
01:08
КВ3641
Бен Вада не утверждает, Вада "подозревает". хотя в случае России, это одно и то же
01:06
Mickmac1973
Вот мудаки все-таки. Покажи в прямом эфире полосочки с открывающиеся баночками, вопросов бы стало меньше... Но ведь не могут открыть :)
01:05
Бен Ричардс
Самый интересный персонаж в биатлоне - старик Бьёрндален, который в циклическом виде, требующем лошадиной выносливости, в свои 43 года умудряется ходом обставлять россиян, годящихся ему по возрасту в сыновья,и, как утверждает ВАДА, употребляющих допинг. При этом он из-за рождения дочери даже не смог полноценно подготовиться к сезону. Или он инопланетянин, или допинг у нас какой-то самопальный, или его таблетки от астмы это чудо-"бомба" фармакологии.
01:04
КВ3641
да ладно вам. никто не знает что ли, как стая псов (именно псов) нападает на волка? одна шавка спереди вякает, причем так, чтоб вовремя удрать можно было, пара по бокам (тоже тявкают). остальные сзади молча лезут. со стороны морды никто не хочет попасть в пасть волку. вот и грызут сзади. псиная свора
00:34
spetrov
К тому же и фирма, которая сначала говорит, что вскрыть нельзя, а затем вскрытие (на словах) допускает, должна быть тут же исключена из списка производителей. А не являться им до сих пор.
00:23
spetrov
...Способ "тонкой полоской залезть под крышку и отщемить" наверняка был одним из первых при проверке на этапе проектирования.
00:10
fedland
Мне тоже очень жаль, что я не могу помочь норвежским астматикам. Я даже не могу их пожалеть...
00:09
spetrov
...Надеюсь, вы понимаете, что выпускающая баночки компания, проектируя баночки, предусматривала множество способов открытия прежде, чем сказать, что вскрыть нельзя.
00:06
spetrov
...При этом все также не забываем, что у спортсменов десятки стартов по ходу сезона и далеко не все из них проводятся в поле деятельности московской лаборатории.
00:04
spetrov
...Но опять же. Это должны быть реальные доказательства приема. А не так, как сейчас. После второй части доклада, к примеру, они "знают", как вскрывались баночки. Хотя реально они там вскрывались таким образом, или им больше нечего дать публике, кроме подобного способа со следами механических повреждений (который мог быть обнаружен и ранее, но почему-то обнаружен не был). После первой части они этого не знали, хотя Родченков присутствовал точно также рядом.
00:02
blinkers
Сами жрут допинг пачками официально. Зато по статье макларенов, которые верят всяким умолишенным, доверяют. Норвеги, вы бы лучше молчали
00:01
norta30
мошенник, это ты со своими астмами, два года в призерах не был, а тут опять забегал, с чего это бы?
23:54 15 декабря
spetrov
...И безусловно, как мы говорили, правила должны быть для всех одинаковыми, а не так, как сейчас.
23:53 15 декабря
spetrov
Вообще говоря, здесь обсуждать нечего. Если люди принимали допинг, и это будет (!!!) доказано, людей надо дисквалифицировать. Но это надо доказывать. Реально доказывать. По каждому.
23:51 15 декабря
Букер
жан4 не удивлюсь если ты и так поддерживаешь чужие письки :))
23:37 15 декабря
Jean4
Я бы тоже поддержал бойкот, если бы мог. =)))
23:34 15 декабря
199
Твари. Сами легально жрут, тот же фуркад, носится как лось, жуя конфетки.
23:29 15 декабря
hant64
Уж кто бы говорил про мошенничество, но никак не представитель сборной, у которой практически одни астматики выступают и легально жрут допинг.
23:25 15 декабря
zvovs
Странный норвежец, коррупцию не поддерживает, эх, опять гниёт Европа.
23:20 15 декабря
Букер
В флеш-интревью сказал одно, зашел в раздевалку, получил инструкции и опа,совсем другой человек.
23:08 15 декабря