Эмиль Хегле Свендсен: "Мы не можем иметь дело с мошенниками"

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен поддерживает предложение француза Мартена Фуркада о бойкотировании все турниров, если Международный союз биатлонистов не дисквалифицирует Россию за нарушение антидопинговых правил. Сегодня стало известно, что Международный союз биатлонистов получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. В нем фигурирует 31 спортсмен, некоторые из которых уже завершили профессиональную карьеру.

– Мы не можем иметь дело с мошенниками, – цитирует NRK Свендсена. – IBU должен служить примером и не допускать их до соревнований. Мне очень жаль, но я бы поддержал бойкот.