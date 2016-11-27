Елисеев - победитель 10-километровой гонки этапа Кубка IBU в Бейтостолене

Россиянин Матвей Елисеев стал победителем в десятикилометровой гонке этапа Кубка IBU в Бейтостолене. Он преодолел дистанцию за 26.16,8. Вторым к финишу пришел его соотечественник Дмитрий Малышко. Замкнул тройку лидеров норвежец Хенрик Л`Абе-Лунн.

Бейтостолен (Норвегия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт

10 км

1. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 26.16,8 (1 шт. круг)

2. МАЛЫШКО (Россия) - отставание 3,2 (1)

3. Х. Л`Абе-Лунн (Норвегия) - 1.15,9 (4)

4. Ф. Граф (Германия) - 1.18,9 (1)

5. А. Гигонна (Франция) - 1.22,2 (1)

6. В. Ермуннсхауг (Норвегия) - 1.28,0 (3)

9. СУЧИЛОВ (Россия) - 1.51,2 (2)

11. ВОЛКОВ (Россия) - 1.57,4 (3)

17. ПАЩЕНКО (Россия) - 2.22,6 (3)

22. СЛЕПОВ (Россия) - 2.33,2 (4)