15:27 | БИАТЛОН

Елисеев и Малышко выступят на этапе Кубка мира в Эстерсунде

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Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко присоединятся к основной сборной России на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Такое решение было принято тренерским штабом по итогам выступления спортсменов на этапе Кубка IBU в норвежском Бейтостолене, сообщает пресс-служба СБР. Елисеев выиграл воскресный спринт, а Малышко занял в нем второе место.

Напомним, что в Эстерсунде также выступят Антон Шипулин, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Юрий Шопин, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ольга Подчуфарова и Екатерина Глазырина.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56380/

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