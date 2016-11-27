Елисеев и Малышко выступят на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко присоединятся к основной сборной России на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Такое решение было принято тренерским штабом по итогам выступления спортсменов на этапе Кубка IBU в норвежском Бейтостолене, сообщает пресс-служба СБР. Елисеев выиграл воскресный спринт, а Малышко занял в нем второе место.

Напомним, что в Эстерсунде также выступят Антон Шипулин, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Юрий Шопин, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ольга Подчуфарова и Екатерина Глазырина.