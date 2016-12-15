11:29 | БИАТЛОН

Елисеев и Глазырина лидируют в рейтинге СБР

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Биатлонист Матвей Елисеев лидирует в рейтинге СБР, сообщает пресс-служба организации. На его счету 462 очка. Также в первой пятерке - Антон Шипулин (446 очков), Максим Цветков (440), Антон Бабиков (324) и Евгений Гараничев (270). Эти биатлонисты отправились в составе сборной на этап Кубка мира в Нове-Место. Шестой представитель России Дмитрий Малышко в рейтинге занимает десятую строчку (176).

У женщин лидирует Екатерина Глазырина (356). В первой тройке - Татьяна Акимова (294) и Ольга Подчуфарова (237). Анастасия Загоруйко, которая поехала со сборной в Нове-Место, только 18-я, Светлана Слепцова - 36-я. 

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56580/

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