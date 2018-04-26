Елена Пидгрушная: "Все тренеры сборной Украины будут россияне? Это чушь!"

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная пояснила свои слова о том, что сборную Украины возглавит российский тренер. По ее словам, намек на это сделал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

– В своем интервью он сказал, что будет создана комиссия, которая заслушает тренеров и будет принимать решение по их назначению в команду, – цитирует XSport Пидгрушную. – 30 мая, насколько я поняла, состоится заседание этой комиссии, возможно, я ошибаюсь. Будут только первые заслушивания тренеров, у меня точной информации нет.

Все тренеры будут россияне? Это чушь! На семинаре я сказала, что один из них русский, но это имеется в виду не европеец. Брынзак сказал, что не с Запада, а с постсоветского пространства, СНГ. Нет ни фамилий пока, ничего. Насколько я знаю, должны быть три человека, которые раньше с нами не работали.