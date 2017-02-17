19:37 | БИАТЛОН

Елена Пидгрушная: "В прошлом году у меня были подобные схватки на последних кругах"

0
0
0
0
1

Украинка Елена Пидгрушная осталась довольна своей формой, которую показала в конце эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене. С последнего огневого рубежа она уходила в плотной группе из пяти команд, но сумела вырвать второе место, уступив только Германии.

– Я вспомнила прошлый год, последние круги, – цитирует официальный сайт IBU Пидгрушную. – В прошлом году у меня уже бывали подобные схватки на последних кругах. Лыжи катили очень хорошо, и мне удалось обойти соперниц на последнем круге.

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Новочебоксарск

Молодцы! Смотрел на Украину и думал: почему так не могут наши девушки?!

19:56

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ