22:22 | БИАТЛОН

Елена Пидгрушная: "Санкции к России? Не могу понять, кто кого наказал"

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Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная заявила, что не может оценить решение IBU лишить Россию этапа Кубка мира в Тюмени. Этап был перенесен в связи с делом о 31 российском биатлонисте, которые обвиняются в нарушении антидопинговых правил. После заседания исполкома IBU стало известно, что Россия не примет этап Кубка мира-2016/17 в Тюмени.

– До конца не могу понять, кто кого наказывал, – сказала Пидгрушная в программе "Биатлон с Губерниевым". – Поэтому не могу сказать, хорошее ли это решение или нет. Сижу теперь и жду, чем вся эта ситуация закончится. Очень неприятно, что это происходит у нас в биатлоне, хочется без этого.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bolelschik.volga34

Руководство наказало само себя. чтобы Западу угодить в очередной раз и в кресле посидеть подольше.

22:47

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