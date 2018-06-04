Елена Пидгрушная: "Прокунин приятно удивил своими первыми действиями и взглядом на работу"

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная сказала, что ей понравились методы работы нового старшего тренера женской сборной Украины россиянина Андрея Прокунина.

- Новый сезон начинаем с чистого листа, с новыми надеждами, новыми желаниями и амбициями. Подготовка сейчас у нас очень классная. Все грамотно распределено, - цитирует спортсменку xsport.ua. - Один тренер занимается техникой, второй – стрельбой, еще один – какими-то общими вещами. Очень много всего нового приходит, и Андрей Викторович Прокунин появился и сразу по стрельбе, по затворам, по технической изготовке приятно удивил. Своими первыми действиями, взглядом на работу. Мне такое нравится.

Российский специалист возглавил женскую сборную Украины по окончании прошлого сезона.