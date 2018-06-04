Елена Пидгрушная: "Прокунин приятно удивил своими первыми действиями и взглядом на работу"

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная сказала, что ей понравились методы работы нового старшего тренера женской сборной Украины россиянина Андрея Прокунина.
- Новый сезон начинаем с чистого листа, с новыми надеждами, новыми желаниями и амбициями. Подготовка сейчас у нас очень классная. Все грамотно распределено, - цитирует спортсменку xsport.ua. - Один тренер занимается техникой, второй – стрельбой, еще один – какими-то общими вещами. Очень много всего нового приходит, и Андрей Викторович Прокунин появился и сразу по стрельбе, по затворам, по технической изготовке приятно удивил. Своими первыми действиями, взглядом на работу. Мне такое нравится.
Российский специалист возглавил женскую сборную Украины по окончании прошлого сезона.
Дополнительная информация
http://xsport.ua/biathlon_s/news/pidgrushnaya-sezon-nachinaem-s-chistogo-lista-s-novymi-nadezhdami-i-ambitsiyami_886382/