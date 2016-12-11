Елена Пидгрушная: "При передаче эстафеты я ударила Джиму по лицу, но сразу извинилась"

Биатлонистка Елена Пидгрушная после завершения эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке отметила, что ей пришлось извиняться перед Юлией Джимой за передачу эстафеты. Она ударила свою напарницу по лицу. В итоге украинская команда завоевала бронзу в этой гонке.

- На финише мы были очень счастливы, так как гонки в предыдущие дни складывались не лучшим образом, - приводит пресс-служба IBU слова Пидгрушной. - После болезни я все никак не могу вернуться в свое нормальное физическое состояние. При передаче я случайно ударила Юлю по лицу, было такое. Почему-то я думала, что она будет с левой стороны, а она поехала с правой. Я махнула рукой и хорошенько так ударила ее. Сразу извинилась.