Елена Пидгрушная: "Олимпиада в приоритете, но кроме нее есть рейтинг команды"

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная поделилась впечатлениями от старта сезона, отметив, что в приоритете у нее Олимпиада.

- Я бы сказала, что разочарована таким началом сезона, - цитирует Пидгрушную apostrophe.ua. - Только несколько гонок были удачными. Сейчас у меня была неплохая скорость, но возникли проблемы со стрельбой. И везение было не на моей стороне. Поэтому есть над чем работать в перерыве между триместрами.

Олимпиада в приоритете, но кроме нее есть рейтинг команды. Нужно сохранить квоту на следующий год.