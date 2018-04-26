Елена Пидгрушная: "Бойкотом этапа Кубка мира в Тюмени Украина помогла России"

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная отметила, что бойкот сборной Украины этапа Кубка мира в Тюмени дорого стоил команде. По ее словам, это в том числе позволило России отобрать у Украины квоту в сборной.

– Не сказать, что я рада тому что мы не поехали в Россию, – цитирует SportArena Пидгрушную. – С одной стороны, это не ехать на территорию агрессора, но этим мы сделали помощь России. Мы потеряли квоту, а они, получается, получили.