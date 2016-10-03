22:33 3 октября | БИАТЛОН

Эксперты Минспорта одобрили разделение биатлонистов на пять групп для подготовки к сезону

0
0
0

Экспертная комиссия Минспорта РФ заслушала доклады тренеров сборных команд о ходе подготовки к сезону-2016/2017, сообщает официальный сайт СБР. Перед комиссией выступили Александр Касперович, Андрей Падин, Рикко Гросс, Андрей Крючков, Валерий Медведцев и Виталий Норицын. Доклады тренеров были признаны комиссией содержательными и грамотными.

Эксперты одобрили решение СБР о разделении 34 спортсменов, проходящих централизованную подготовку, на пять групп. Вместе с тем, в выводах комиссии прозвучала мысль о том, что в предолимпийском сезоне должна пройти селекция, по результатам которой к сезону-2017/2018 сборная России должна готовиться единой группой.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56044/

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ