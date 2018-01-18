Экхофф выиграла спринт в Антерсельве, Юрлова - шестая

Норвежка Тирил Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве. Второй стала немка Лаура Дальмайер. Замкнула тройку чешка Вероника Виткова.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, показавшая шестой результат.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Т. Экхофф (Норвегия) - 21.05,3 (0)

2. Дальмайер (Германия) - +12,0 (0)

3. Виткова (Чехия) - +20,6 (0)

4. Домрачева (Белоруссия) - +23,0 (1)

5. Бескон (Франция) - +26,6 (0)

6. ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - +39,4 (0)...

18. Кузьмина (Словакия) - 1.15,1 (3)...

26. Мякяряйнен (Финляндия) - 1.33,1 (3)...

31. АКИМОВА (Россия) - 1.35,5 (1)...

42. УСЛУГИНА (Россия) - 1.55,6 (2)...

62. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 2.32,5 (4)...

75. КАЙШЕВА (Россия) - 2.50,3 (3)