Экхофф выиграла спринт в Антерсельве, Юрлова - шестая

Норвежка Тирил Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве. Второй стала немка Лаура Дальмайер. Замкнула тройку чешка Вероника Виткова.
Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, показавшая шестой результат.
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Кубок мира
Женщины
Спринт
7,5 км
1. Т. Экхофф (Норвегия) - 21.05,3 (0)
2. Дальмайер (Германия) - +12,0 (0)
3. Виткова (Чехия) - +20,6 (0)
4. Домрачева (Белоруссия) - +23,0 (1)
5. Бескон (Франция) - +26,6 (0)
6. ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - +39,4 (0)...
18. Кузьмина (Словакия) - 1.15,1 (3)...
26. Мякяряйнен (Финляндия) - 1.33,1 (3)...
31. АКИМОВА (Россия) - 1.35,5 (1)...
42. УСЛУГИНА (Россия) - 1.55,6 (2)...
62. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 2.32,5 (4)...
75. КАЙШЕВА (Россия) - 2.50,3 (3)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/ratings/
анон
KARIMOFF - ну почему, в нулевые года женская команда регулярно брала медальки на Кубке да и на ЧМ были успехи...с уходом Зайки та пора закончилась. - Да просто конкуренция да и вообще уровень женского биатлона выросли в разы. Скорость на лыжне даже средних спортсменок, скорость стрельбы, уровень спортивного инвентаря подтягивает отстающих. Регулярные заезды в десятку и призы в те времена - результат того, что сильных спортсменов было от силы десятка, и между ними и остальными была огромная пропасть.
19:24
FINIX
KARIMOFF стоит ли разговаривать с троллем ruslya? С ним же всё ясно и так.
19:08
морпех
KARIMOFF ruslya - ну почему, в нулевые года женская команда регулярно брала медальки на Кубке да и на ЧМ были успехи...с уходом Зайки та пора закончилась//////Ну вообще говоря,недавно Шипулин "сделал важное заявление",практически последним,но всё же признал ,что Зайцева бегала под допингом,решив "чистым"поехать на ОИ!
19:03
морпех
FINIX Провал Кайшевой. опять что-то выпало? 17:38/////Не удивлюсь,что спецом проиграла и не попала в преследование,чтоб не мешали деньги зарабатывать на ИБУ ,КИБУ выиграть,ну и на ОИ не ехать - не позориться!!))
18:59
KARIMOFF
ruslya - ну почему, в нулевые года женская команда регулярно брала медальки на Кубке да и на ЧМ были успехи...с уходом Зайки та пора закончилась. Теперь мы на уровне шведок,итальяно-укро, т.е. за 4-6 места в лучшем случае. Чего ж истерить про надцать гонок без побед? Это наш реальный уровень...точка
18:40
slovogospoda
Справедливости ради по сравнению с нами у Украинок вообще провал.. Лучшая Вита - пришла всего на 14 секунд впереди Акимовой - и это при том что у Акимовой далеко не лучшая форма.. Судя по-всему форма у украинок либо стремительно ухудшается либо это весьма неоднозначный план по экономии сил к Олимпиаде..
18:38
igorentiy-1963
Florida9 вИРОЛАЙНЕН пишется с маленькой буквы!
18:18
Florida9
Донное дно Виролайнен наше ФСЁ !
18:09
igorentiy-1963
Когда же вИРОЛАЙНЕН выгонят из сборной?! Сколько можно слушать её трёп? дарья ты НОЛЬ, ДНО, НИЧТО.
18:09
ruslya
КARIMOFF, это вполне типичная позиция России в спорте и не только- типа мы самые лучшие ,но вот сейчас (и так 100500 раз подряд) нам немного не хватило. И так разводят ... людей годами,а то и десятилетиями.
17:59
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
42=62=75 -- места ""ГЛАВНЫХ претенденток"" на Лямпиаду!!!! Может губершлёп скоро заявит, что СНОВА будет сделано ВАЖНОЕ биатлонное сообщение???
17:55
KARIMOFF
Delavar-80 - ну почему успокоиться? да, болеть и надеяться можно...и нужно! Но не так, как будто наши -лидеры и вдруг стали проигрывать. Вон украина - суперкрутые что ли? никто не кричит, что они лидеры...а они чётко прут и ....иногда добиваются неплохих рез-тов...вот и нам нужно...может через года 2-3 и вернёмся в те золотые времена!!!
17:54
Andre_Saratov
Кайса лидер общего зачета, поэтому и выделена.
17:47
Delavar-80
KARIMOFF, ну да, напиши еще принять и успокоиться навсегда. Тогда сразу советуй женский биатлон не смотреть, будет вполне справедливо.
17:46
Slim Taller
Все спортсменки попали в число 75 лучших,что не может не радовать.Только квота им зачем?!
17:46
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
А кайше сегодня что, враги лыжи канифолью натёрли????
17:45
Delavar-80
shpasic,кстати, да))
17:43
ruslya
губа вроде победы обещал,не?
17:42
shpasic
а зачем в списке выделили Кайсочку? что нам до её 26го места?
17:42
Serenky25
МАМА АНФИСА: "ВИРОЛАЙНЕН ПОДХОДИТ К СВОЕМУ УРОВНЮ, НЕ НАДО ЕЙ МЕШАТЬ" ((((
17:40
FINIX
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ чмока, а чего ты вдруг не под губерманом? было бы логичнее...
17:40
Delavar-80
Я торчу с наших тренеров) у нас в стране прилично выступает только 1 спортсменка, которой 33 года, и которая на самоподготовке))))
17:39
FINIX
Провал Кайшевой. опять что-то выпало?
17:38
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
ЧЕТВЁРТАЯ!!!!! БЕЗМЕДАЛЬНАЯ!!!! ДО НОВОГО ПОЗОРА ВСЕГО!!!! ШЕСТНАДЦАТЬ ГОНОК!!!! АНТИ--ЗОЛОТАЯ ЭПОПЕЯ УЖЕ ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ!!!! ГОНОК!!!!!
17:38
Бней Иегуда
11-я победа Норвегии в сезоне.)) Туристы - 33-я гонка в сезоне без побед.))
17:33
shpasic
Виролайнен набирает. мама не даст соврать.
17:31