17:27 | Биатлон

Экхофф выиграла спринт в Антерсельве, Юрлова - шестая

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Норвежка Тирил Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве. Второй стала немка Лаура Дальмайер. Замкнула тройку чешка Вероника Виткова.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, показавшая шестой результат.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Т. Экхофф (Норвегия) - 21.05,3 (0)

2. Дальмайер (Германия) - +12,0 (0)

3. Виткова (Чехия) - +20,6 (0)

4. Домрачева (Белоруссия) - +23,0 (1)

5. Бескон (Франция) - +26,6 (0)

6. ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - +39,4 (0)...

18. Кузьмина (Словакия) - 1.15,1 (3)...

26. Мякяряйнен (Финляндия) - 1.33,1 (3)...

31. АКИМОВА (Россия) - 1.35,5 (1)...

42. УСЛУГИНА (Россия) - 1.55,6 (2)...

62. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 2.32,5 (4)...

75. КАЙШЕВА (Россия) - 2.50,3 (3)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/ratings/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (26)
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анон

KARIMOFF - ну почему, в нулевые года женская команда регулярно брала медальки на Кубке да и на ЧМ были успехи...с уходом Зайки та пора закончилась. - Да просто конкуренция да и вообще уровень женского биатлона выросли в разы. Скорость на лыжне даже средних спортсменок, скорость стрельбы, уровень спортивного инвентаря подтягивает отстающих. Регулярные заезды в десятку и призы в те времена - результат того, что сильных спортсменов было от силы десятка, и между ними и остальными была огромная пропасть.

19:24

FINIX

KARIMOFF стоит ли разговаривать с троллем ruslya? С ним же всё ясно и так.

19:08

морпех

KARIMOFF ruslya - ну почему, в нулевые года женская команда регулярно брала медальки на Кубке да и на ЧМ были успехи...с уходом Зайки та пора закончилась//////Ну вообще говоря,недавно Шипулин "сделал важное заявление",практически последним,но всё же признал ,что Зайцева бегала под допингом,решив "чистым"поехать на ОИ!

19:03

морпех

FINIX Провал Кайшевой. опять что-то выпало? 17:38/////Не удивлюсь,что спецом проиграла и не попала в преследование,чтоб не мешали деньги зарабатывать на ИБУ ,КИБУ выиграть,ну и на ОИ не ехать - не позориться!!))

18:59

KARIMOFF

ruslya - ну почему, в нулевые года женская команда регулярно брала медальки на Кубке да и на ЧМ были успехи...с уходом Зайки та пора закончилась. Теперь мы на уровне шведок,итальяно-укро, т.е. за 4-6 места в лучшем случае. Чего ж истерить про надцать гонок без побед? Это наш реальный уровень...точка

18:40

slovogospoda

Справедливости ради по сравнению с нами у Украинок вообще провал.. Лучшая Вита - пришла всего на 14 секунд впереди Акимовой - и это при том что у Акимовой далеко не лучшая форма.. Судя по-всему форма у украинок либо стремительно ухудшается либо это весьма неоднозначный план по экономии сил к Олимпиаде..

18:38

igorentiy-1963

Florida9 вИРОЛАЙНЕН пишется с маленькой буквы!

18:18

Florida9

Донное дно Виролайнен наше ФСЁ !

18:09

igorentiy-1963

Когда же вИРОЛАЙНЕН выгонят из сборной?! Сколько можно слушать её трёп? дарья ты НОЛЬ, ДНО, НИЧТО.

18:09

ruslya

КARIMOFF, это вполне типичная позиция России в спорте и не только- типа мы самые лучшие ,но вот сейчас (и так 100500 раз подряд) нам немного не хватило. И так разводят ... людей годами,а то и десятилетиями.

17:59

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

42=62=75 -- места ""ГЛАВНЫХ претенденток"" на Лямпиаду!!!! Может губершлёп скоро заявит, что СНОВА будет сделано ВАЖНОЕ биатлонное сообщение???

17:55

KARIMOFF

Delavar-80 - ну почему успокоиться? да, болеть и надеяться можно...и нужно! Но не так, как будто наши -лидеры и вдруг стали проигрывать. Вон украина - суперкрутые что ли? никто не кричит, что они лидеры...а они чётко прут и ....иногда добиваются неплохих рез-тов...вот и нам нужно...может через года 2-3 и вернёмся в те золотые времена!!!

17:54

Andre_Saratov

Кайса лидер общего зачета, поэтому и выделена.

17:47

Delavar-80

KARIMOFF, ну да, напиши еще принять и успокоиться навсегда. Тогда сразу советуй женский биатлон не смотреть, будет вполне справедливо.

17:46

Slim Taller

Все спортсменки попали в число 75 лучших,что не может не радовать.Только квота им зачем?!

17:46

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

А кайше сегодня что, враги лыжи канифолью натёрли????

17:45

Delavar-80

shpasic,кстати, да))

17:43

ruslya

губа вроде победы обещал,не?

17:42

shpasic

а зачем в списке выделили Кайсочку? что нам до её 26го места?

17:42

Serenky25

МАМА АНФИСА: "ВИРОЛАЙНЕН ПОДХОДИТ К СВОЕМУ УРОВНЮ, НЕ НАДО ЕЙ МЕШАТЬ" ((((

17:40

FINIX

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ чмока, а чего ты вдруг не под губерманом? было бы логичнее...

17:40

Delavar-80

Я торчу с наших тренеров) у нас в стране прилично выступает только 1 спортсменка, которой 33 года, и которая на самоподготовке))))

17:39

FINIX

Провал Кайшевой. опять что-то выпало?

17:38

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

ЧЕТВЁРТАЯ!!!!! БЕЗМЕДАЛЬНАЯ!!!! ДО НОВОГО ПОЗОРА ВСЕГО!!!! ШЕСТНАДЦАТЬ ГОНОК!!!! АНТИ--ЗОЛОТАЯ ЭПОПЕЯ УЖЕ ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ!!!! ГОНОК!!!!!

17:38

Бней Иегуда

11-я победа Норвегии в сезоне.)) Туристы - 33-я гонка в сезоне без побед.))

17:33

shpasic

Виролайнен набирает. мама не даст соврать.

17:31