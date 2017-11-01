Екатерина Юрлова: "Вернуться в сборную России к ЧМ-2017 было возможно"

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова рассказала о том, что она допустила ошибки при подготовке к чемпионату мира в прошлом году. Она подчеркнула, что, несмотря на неудачный опыт, возвращение было реальным.

- Я так сильно хотела попасть на тот чемпионат мира, что, наверное, слишком рано приступила к тяжелым тренировкам: организм еще не полностью восстановился после беременности и после родов, - цитирует "Р-Спорт" Юрлову. - И наступил сбой со здоровьем. Внешне это выглядело как банальный упадок сил. Весь конец февраля и начало марта у меня температура не поднималась выше 35, и было ощущение, что если я чуть быстрее, чем обычно, пройду несколько шагов, то просто упаду.

Считаю, что все было достижимо. Просто какие-то ошибки делала я сама, поскольку оказалась в подобной ситуации впервые в жизни. Наверное, нужно было изначально заручиться чьей-то помощью, а не говорить себе: "Я сильная, я справлюсь…"