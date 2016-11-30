Екатерина Юрлова: "В Рамзау – заключительный тренировочный сбор перед родами"

Экс-чемпионка мира Екатерина Юрлова – о своих шансах на попадание в олимпийскую сборную на Игры-2018 и трудностях восстановления после рождения ребенка.

– Катя, это правда, что вы собираетесь после рождения ребенка возвращаться в спорт?

– По крайней мере уже сейчас делаю для этого все возможное.

– И не поправились совсем, как я погляжу.

– Нет, ну немножко все-таки есть. Восемь килограммов. Многие говорят, что это очень мало, но главное ведь не в том, чтобы я сама прибавляла вес. А в том, чтобы внутри меня нормально рос и развивался ребенок. А с ним все нормально – мы с врачами постоянно это контролируем.

– И продолжаете тренироваться?

– И продолжаю тренироваться. Сейчас, можно сказать, у меня в Рамзау заключительный тренировочный сбор – перед родами.

– Как это выглядит на практике?

– Хожу с палками по пересеченной местности. Как только решаю дать себе поблажку, остаться в отеле и ничего не делать, дочка начинает очень активно толкаться, словно требует физической нагрузки и прогулок. Стоит мне выйти из отеля – засыпает. Как в коляске. В Рамзау в плане прогулок очень хорошо: оделся, вышел – и выбирай себе любой маршрут, какой душа пожелает. Вот я и хожу – от двух до трех часов в день. Еще немного занимаюсь в тренажерном зале. Вот только со стрельбой временно решили закончить, хотя совсем недавно я еще стреляла. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полностью интервью Юрловой