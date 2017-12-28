Екатерина Юрлова: "Собираюсь получать удовольствие от Рождественской гонки"

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова перед началом Рождественской гонки отметила, что один промах на стрельбе перед стартом – отличный результат для нее. Она также добавила, что собирается получать удовольствие от гонки.

Напомним, что Юрлова выступит вместе с Алексеем Волковым.

– Стала бы я говорить соперницам перед стартом, что они неудачницы? Конечно, нет, я бы не стала этого делать, – сказала во флеш-интервью Юрлова. – Почему была неудача на стрельбе? Я никогда не отличалась скорострельностью. Так что один промах – хороший результат для меня.

Я сказала Волкову, чтобы он получал удовольствие от гонки. Я это и собираюсь делать.

Рождественская гонка. LIVE!