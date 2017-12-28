Екатерина Юрлова: "Поражаюсь, как работает Волков"

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова отметила, что поражается выступлению Алексея Волкова в Рождественской гонке. Она также добавила, что на опасном участке трассы все стараются перестраховываться.

– Расстроилась из-за второй стойки. Очень хотела попасть, но промахнулась, – сказала во флеш-интервью Юрлова. – Поражаюсь, как работает Алексей.

Опасный спуск? Никто не хочет рисковать ни здоровьем, ни инвентарем. Поэтому проще сбавить скорость на спуске и хорошо войти в поворот. Так что это некая защитная реакция.

Рождественская гонка. LIVE!