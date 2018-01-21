Екатерина Юрлова-Перхт: "Состояние, когда можно бороться и при хорошей стрельбе все получится"

Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт после выступления в масс-старте в Антерсельве отметила, что осталась удивлена хорошим состоянием трассы, несмотря на снегопад. Напомним, что россиянка заняла десятое место.

– Наверное, состояние, когда можно бороться и при хорошей стрельбе все получится, – сказала во флеш-интервью Юрлова. – Я была удивлена, что весь вечер, ночь и утро шел снег, а трасса была идеальная. Она была мягкая, не жесткая. Но на одной стороне образовался глянец, и по ней скольжение шло лучше.

Антерсельва. Женский масс-старт. LIVE!