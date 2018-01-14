Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, которая финишировала 22-й в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге, подчеркнула: вопрос, был ли правильным пропуск индивидуальной гонки правильным, лучше задать тренерам.
- Будем думать, что после такого невнятного выступления в Рупольдинге делать дальше, - сказала Юрлова-Перхт.
- В чем основная причина этого?
- Не могу понять. Будем разговаривать с тренерами, анализировать.
- Между эстафетой и масс-стартом не было дня отдыха. Это сказалось?
- Нет, ведь я по тренерскому решению пропускала индивидуальную гонку и вчерашнее выступление для меня как разминка перед сегодняшним.
- Решение пропустить индивидуальную гонку было правильным?
- Этот вопрос лучше задать тренерам. Это было их предложение.
- Но вы его поддержали?
- А что я могла сделать (смеется)? (Владимир ИВАНОВ)
Florida9
Ползла типа на подуим а тут привычное дно
19:38
ksuxa
Их слово АНАЛИЗИРОВАТЬ - уже бесит.. а тренеров по стрельбе лучше заменить. вместе со спортсменами. а после ОИ набрать новых ВСЕХ!
19:22
alex160554
ЕКАТЕРИНА ЮРЛОВА-ПЕРХТ: " НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, В ЧЕМ ПРИЧИНА ТАКОГО НЕВНЯТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ" Не могу понять - ключевая фраза (как в "Августе сорок четвертого" Богомолова). И самая популярная у спортсменов (просмотрите их ответы на вопросы после гонок).
18:31
ЮКИ
НЕ могу понять одного:на фига,нужно выпускать подобных НЕдоспортсменок?!и тем более,брать у них интервью:они же уже 5 лет торочат одно и тоже!
18:21
NOVZODUM NAMREBUG
Мать, даже голову свою не мучай... Тем более, судя по ТВОЕМУ ЛИЦУ "особенного ребёнка"" , там и думать нечем!!! Езжай домой, рожай детей, получишь от ВВП много "денюжков". А биатлон -- НЕ ТВОЁ ЭТО....
18:13
Бней Иегуда
Может быть 10 кг лишнего веса помогут ответить на сей вопрос, бгг.))
18:11
Братчанин
Зараза, после каждой гонки говорят, что надо проанализировать - и что? Где анализы?
18:07
alexansf
невиноватая я - они сами небежали
17:57