17:49 | Биатлон

Екатерина Юрлова-Перхт: " Не могу понять, в чем причина такого невнятного выступления"

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Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, которая финишировала 22-й в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге, подчеркнула: вопрос, был ли правильным пропуск индивидуальной гонки правильным, лучше задать тренерам.

 
Сегодня. Рупольдинг. Кайса МЯКЯРЯЙНЕН опередила Лауру ДАЛЬМАЙЕР.Рупольдинг. Женский масс-старт. Мякяряйнен - первая, Дальмайер - вторая

- Будем думать, что после такого невнятного выступления в Рупольдинге делать дальше, - сказала Юрлова-Перхт.

- В чем основная причина этого?

- Не могу понять. Будем разговаривать с тренерами, анализировать.

- Между эстафетой и масс-стартом не было дня отдыха. Это сказалось?

- Нет, ведь я по тренерскому решению пропускала индивидуальную гонку и вчерашнее выступление для меня как разминка перед сегодняшним.

- Решение пропустить индивидуальную гонку было правильным?

- Этот вопрос лучше задать тренерам. Это было их предложение.

- Но вы его поддержали?

- А что я могла сделать (смеется)? (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Florida9

Ползла типа на подуим а тут привычное дно

19:38

ksuxa

Их слово АНАЛИЗИРОВАТЬ - уже бесит.. а тренеров по стрельбе лучше заменить. вместе со спортсменами. а после ОИ набрать новых ВСЕХ!

19:22

alex160554

ЕКАТЕРИНА ЮРЛОВА-ПЕРХТ: " НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, В ЧЕМ ПРИЧИНА ТАКОГО НЕВНЯТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ" Не могу понять - ключевая фраза (как в "Августе сорок четвертого" Богомолова). И самая популярная у спортсменов (просмотрите их ответы на вопросы после гонок).

18:31

ЮКИ

НЕ могу понять одного:на фига,нужно выпускать подобных НЕдоспортсменок?!и тем более,брать у них интервью:они же уже 5 лет торочат одно и тоже!

18:21

NOVZODUM NAMREBUG

Мать, даже голову свою не мучай... Тем более, судя по ТВОЕМУ ЛИЦУ "особенного ребёнка"" , там и думать нечем!!! Езжай домой, рожай детей, получишь от ВВП много "денюжков". А биатлон -- НЕ ТВОЁ ЭТО....

18:13

Бней Иегуда

Может быть 10 кг лишнего веса помогут ответить на сей вопрос, бгг.))

18:11

Братчанин

Зараза, после каждой гонки говорят, что надо проанализировать - и что? Где анализы?

18:07

alexansf

невиноватая я - они сами небежали

17:57