Екатерина Юрлова-Перхт: " Не могу понять, в чем причина такого невнятного выступления"

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, которая финишировала 22-й в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге, подчеркнула: вопрос, был ли правильным пропуск индивидуальной гонки правильным, лучше задать тренерам.

- Будем думать, что после такого невнятного выступления в Рупольдинге делать дальше, - сказала Юрлова-Перхт.

- В чем основная причина этого?

- Не могу понять. Будем разговаривать с тренерами, анализировать.

- Между эстафетой и масс-стартом не было дня отдыха. Это сказалось?

- Нет, ведь я по тренерскому решению пропускала индивидуальную гонку и вчерашнее выступление для меня как разминка перед сегодняшним.

- Решение пропустить индивидуальную гонку было правильным?

- Этот вопрос лучше задать тренерам. Это было их предложение.

- Но вы его поддержали?

- А что я могла сделать (смеется)? (Владимир ИВАНОВ)