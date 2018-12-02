Екатерина Юрлова-Перхт: "Не могу подобрать слов своему состоянию"

Биатлонистка сборной России Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала свое выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке. Россиянка передала эстафету на шестом месте, проиграв лидеру полминуты после второй стрельбы.

- Не могу подобрать слов к своему состоянию. Не знаю... Может, попозже, когда приду в сознание, - сказала Екатерина Юрлова-Перхт во флеш-интервью после своего этапа. - Может, попозже, когда приду в сознание. Рада, что со стрельбой справилась. Последние тренировки стрелковые переживала в плане стойки. Слава богу, что все получилось. Я сделала все, что могла. Рада, что со стрельбой справилась. Последние тренировки стрелковые переживала в плане стойки. Слава богу, что все получилось. Я сделала все, что могла.