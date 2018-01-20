Екатерина Юрлова-Перхт: "На каждом рубеже приходилось бороться с собой"

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт после гонки преследования на этапе Кубка мира в Антерсельве подчеркнула, что с самого начала у нее сложилось ощущение сложной физической формы. Спортсменка пришла к финишу 14-й.

– С самого начала гонки было ощущение сложной физической формы, – цитирует Калашников Media Юрлову-Перхт. – На каждом рубеже приходилось бороться с собой. Не могу сказать, что случилось на последнем рубеже. Уже сложно было контролировать что-то. Я думала, что с первых метров Вирер выйдет вперед, но мы шли в моем темпе, и это был нормальный темп, мой, не завышенный.

Антерсельва. Женская гонка преследования. LIVE!