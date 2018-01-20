Екатерина Юрлова-Перхт: "На каждом рубеже приходилось бороться с собой"

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт после гонки преследования на этапе Кубка мира в Антерсельве подчеркнула, что с самого начала у нее сложилось ощущение сложной физической формы. Спортсменка пришла к финишу 14-й.
– С самого начала гонки было ощущение сложной физической формы, – цитирует Калашников Media Юрлову-Перхт. – На каждом рубеже приходилось бороться с собой. Не могу сказать, что случилось на последнем рубеже. Уже сложно было контролировать что-то. Я думала, что с первых метров Вирер выйдет вперед, но мы шли в моем темпе, и это был нормальный темп, мой, не завышенный.
Alexand1
Надо просто признать, что мы стали середняками в биатлоне...Что толку копья ломать...
19:55
ivradm
Не надо никаких особистов, надо вовремя уходить из сборной. Слепцову привел как пример "ты ее в дверь, она в окно". Не будет результатов у Юрловой. Я уже писал, что состав женской сборной способен только на 6-20 места, к сожалению. Да, для продолжения участия РФ в Кубке мира с хорошим числом, но не качеством участников, ничего не остается делать, как только пользоваться тем , что имеем. Не до десертов. Но это же позор... Где наши выпускники русской школы? В Белоруссии? В Словакии? Чем девчонки не подошли? Серые мышки, ни хрена не могут? Серость и дилентанты в СБР.
19:06
maksimalist
Кто ответит за то, что вырубило Юрлову и Кайшеву? Вернуть "особистов" в команды, чтобы присматривали за тренерами, не только за игроками, и держали их в тонусе. Фильм "Движение вверх" показал насколько это важно.
18:47
Sedoi64
Леск, загляни в Википедию по Слепцовой, а то впечатление, что когда Слепцова побеждала, ты еще не родился
18:33
Леск
ivradm, Катя - наша единственная биатлонистка, которая регулярно бывает близко к 10-ке. А слепцова бегала 30-40
18:08
ivradm
Катя, надо не бороться с собой, а заканчивать с биатлоном. Или если деньги нужны, то вот есть много стран, где хотят развивать биатлон. Не надо второй Слепцовой.
17:45