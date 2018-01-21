Екатерина Юрлова-Перхт: "Может быть, даже не стоило лепить первый круг"

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт подвела итоги масс-старта на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве, отметив, что трасса была в порядке, несмотря на обилие снега. Напомним, россиянка заняла десятое место.

- Несмотря на большое количество снега, трасса была довольно жесткая, - цитирует Калашников Media Юрлову. - Под конец даже девчонки накатали, образовался глянец. Скольжение даже лучше стало. Я ехала за Лаурой Дальмайер и мы ехали спокойно первый круг. Потом все сравнялись, поэтому, может быть, даже не стоило лепить первый круг.