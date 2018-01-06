Екатерина Юрлова-Перхт: "Иногда казалось, что даже лыжи притормаживают"

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт отметила, что условия в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе были непростыми. Она допустила один промах и финишировала 12-й.
– Ощущения сегодня примерно такие же, как на спринте. Сегодня дистанция была немного посырее, – цитирует официальный сайт СБР Юрлову-Перхт. – Иногда казалось, что даже лыжи притормаживают, потому что воды много. На последнем кругу пыталась зацепиться за десятку, но другие девчонки были сильнее.
докторр
После первой стрельбы на дистанции было видно, что лыжи катят намного хуже тех, кто шел с Катей. Она пыталась добирать частотой хода, но лишние нагрузки, очевидно, сказались на стрельбе. Когда уже возьмут нормальных сервисеров?????
02:00
ladohkin
хреново без допинга
16:35 6 января