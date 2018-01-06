15:47 6 января | Биатлон

Екатерина Юрлова-Перхт: "Иногда казалось, что даже лыжи притормаживают"

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Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт отметила, что условия в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе были непростыми. Она допустила один промах и финишировала 12-й.

– Ощущения сегодня примерно такие же, как на спринте. Сегодня дистанция была немного посырее, – цитирует официальный сайт СБР Юрлову-Перхт. – Иногда казалось, что даже лыжи притормаживают, потому что воды много. На последнем кругу пыталась зацепиться за десятку, но другие девчонки были сильнее.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2018/58909/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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докторр

После первой стрельбы на дистанции было видно, что лыжи катят намного хуже тех, кто шел с Катей. Она пыталась добирать частотой хода, но лишние нагрузки, очевидно, сказались на стрельбе. Когда уже возьмут нормальных сервисеров?????

02:00

ladohkin

хреново без допинга

16:35 6 января