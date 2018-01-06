Екатерина Юрлова-Перхт: "Иногда казалось, что даже лыжи притормаживают"

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт отметила, что условия в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе были непростыми. Она допустила один промах и финишировала 12-й.

– Ощущения сегодня примерно такие же, как на спринте. Сегодня дистанция была немного посырее, – цитирует официальный сайт СБР Юрлову-Перхт. – Иногда казалось, что даже лыжи притормаживают, потому что воды много. На последнем кругу пыталась зацепиться за десятку, но другие девчонки были сильнее.