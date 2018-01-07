Екатерина Юрлова: "Лично для меня четвертое место в эстафете - это поражение"

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова расстроена четвертым местом в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. По ее словам, на огневом рубеже было плохо видно из-за тумана.

- Обидно до слез, - сказала Юрлова во флеш-интервью. - Я расстроена. Не было ничего видно, сталась быстрее стрелять. Когда были дополнительные патроны - стало еще тяжелее.

Обращала ли внимание на промахи соперниц? Нет, я концентрировалась на обстановке. Не видела, как стреляли соперницы. Партнеры по команде поддержали, сказали не расстраиваться.

Четвертое место лично для меня - поражение.

Россия - четвертая в женской эстафете