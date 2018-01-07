Екатерина Юрлова: "Лично для меня четвертое место в эстафете - это поражение"

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова расстроена четвертым местом в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. По ее словам, на огневом рубеже было плохо видно из-за тумана.
- Обидно до слез, - сказала Юрлова во флеш-интервью. - Я расстроена. Не было ничего видно, сталась быстрее стрелять. Когда были дополнительные патроны - стало еще тяжелее.
Обращала ли внимание на промахи соперниц? Нет, я концентрировалась на обстановке. Не видела, как стреляли соперницы. Партнеры по команде поддержали, сказали не расстраиваться.
Четвертое место лично для меня - поражение.
Доктор со стажем
Очевидно последнюю мишень засыпало снегом, поэтому её видели все, кроме Юрловой...
15:22 7 января
russkij
Пока в женской сборной России есть такие спортсменки и личности как Ектерина Юрлова, есть надежда, что не всё потеряно. Удачи, здоровья и избежать травм! Русские не сдаются!
15:19 7 января
alex-ls
ага сначала видела, а последнюю мишень не видела? под давлением сыпется сборная, отдашь в Корею и сразу чемпионы все...
15:08 7 января