14:58 7 января | Биатлон

Екатерина Юрлова: "Лично для меня четвертое место в эстафете - это поражение"

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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова расстроена четвертым местом в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. По ее словам, на огневом рубеже было плохо видно из-за тумана.

- Обидно до слез, - сказала Юрлова во флеш-интервью. - Я расстроена. Не было ничего видно, сталась быстрее стрелять. Когда были дополнительные патроны - стало еще тяжелее.

Обращала ли внимание на промахи соперниц? Нет, я концентрировалась на обстановке. Не видела, как стреляли соперницы. Партнеры по команде поддержали, сказали не расстраиваться.

Четвертое место лично для меня - поражение.

Россия - четвертая в женской эстафете

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Доктор со стажем

Очевидно последнюю мишень засыпало снегом, поэтому её видели все, кроме Юрловой...

15:22 7 января

russkij

Пока в женской сборной России есть такие спортсменки и личности как Ектерина Юрлова, есть надежда, что не всё потеряно. Удачи, здоровья и избежать травм! Русские не сдаются!

15:19 7 января

alex-ls

ага сначала видела, а последнюю мишень не видела? под давлением сыпется сборная, отдашь в Корею и сразу чемпионы все...

15:08 7 января