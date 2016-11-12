20:08 | БИАТЛОН

Екатерина Шумилова: "У меня есть претензии к своему ходу"

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Биатлонистка Екатерина Шумилова, которая сегодня выиграла вторую тренировку сборной России и попала в состав национальной команды на Кубок мира, отметила, что не совсем довольна своим ходом. По словам спортсменки, она только набирает физические кондиции, поэтому сможет исправить недочеты.

- Чувствовала себя легко на трассе, результатом довольна, - приводит "Тюменская арена" слова Шумиловой. - В плане хода претензии у меня к себе еще есть. Но это исправимо, ведь форма только набирается.

- А чем недовольны?

- Техническое прохождение некоторых участков не совсем четкое. Завороты, уходы на спуск…  Это мелочи, но на них можно много времени потерять или выиграть. Пока я не совсем довольна, где-то еще недорабатываю.

- В целом формой перед началом сезона довольны?

- Если сравнивать с предыдущими годами, то да. Чувствую себя хорошо. Надеюсь, состояние будет только улучшаться.

Дополнительная информация

http://asnta.ru/rus/news/29064

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