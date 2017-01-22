Екатерина Глазырина: "Третий этап не такой привычный для меня, но он удался"

Россиянка Екатерина Глазырина поделилась впечатлениями от эстафета на этапе Кубка мира в Антерсельве. По ее словам, она довольна своим выступлением.
- Перед эстафетой старалась сосредоточиться на стрельбе со "стойки", так как до этого были с ней проблемы, - отметила Глазырина после гонки. - В итоге "лежку" отработала безупречно, а со "стойкой" получился промах. Выстрел ушел вверх.
В общем, это не первая моя эстафета. Я была готова. Вчера сделала подводящую тренировку. Третий этап не такой привычный для меня, но он удался.
ЮКИ
если Не секрет,то в чём удался?!в 5-м месте!?нет на вас парторганизации!
18:23 22 января
maximalist
ЭТО СПОРТ ЭКСПРЕСС. 23:17 18 марта 2014 | БИАТЛОН Вольфганг Пихлер: "Касперович достоин возглавить женскую сборную" 0 0 0 Старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер после отказа продолжить работу с командой назвал наиболее достойного кандидата на этот пост. По словам немецкого специалиста, его место должен занять Александр Касперович. – Наиболее достойным кандидатом на пост старшего тренера женской сборной России считаю Александра Касперовича, – передает "Весь спорт" слова Пихлера. – Я считаю, что этот тренер является большим профессионалом своего дела, и это выражается во всем. Он очень гибок во взглядах, компромиссен и всегда готов уделить внимание чужой точке зрения. При этом у Касперовича большой опыт, собственный подход к организации работы и всегда твердая позиция. Это специалист, готовый предложить собственную программу работы, но при этом, не следующий слепым убеждениям, не конфликтный и готовый к взаимодействию с разными людьми, учитывая их взгляды и потребности. Я не скрываю своего мнения, но это сугубо мой индивидуальный взгляд.
18:08 22 января