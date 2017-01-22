Екатерина Глазырина: "Третий этап не такой привычный для меня, но он удался"

Россиянка Екатерина Глазырина поделилась впечатлениями от эстафета на этапе Кубка мира в Антерсельве. По ее словам, она довольна своим выступлением.

- Перед эстафетой старалась сосредоточиться на стрельбе со "стойки", так как до этого были с ней проблемы, - отметила Глазырина после гонки. - В итоге "лежку" отработала безупречно, а со "стойкой" получился промах. Выстрел ушел вверх.

В общем, это не первая моя эстафета. Я была готова. Вчера сделала подводящую тренировку. Третий этап не такой привычный для меня, но он удался.