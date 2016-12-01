Екатерина Глазырина: "Планка была – вернуться"

Россиянка Екатерина Глазырина, показавшая шестой результат в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде, отметила, что у нее осталась неудовлетворенность. По ее словам, будут сделаны выводы.

– План на сегодняшнюю гонку был – справиться со стрельбой, потому что ветер гуляет, – цитирует Глазырину официальный сайт СБР. – Как видно, даже со штрафом сегодня можно быть в шестерке. Планка была – вернуться. Не все, конечно, получилось на трассе, но скорость по сезону подтягивается, все реально, а первый старт дал такую точку отсчета.

Я вернулась после перерыва, но из-за шума трибун или соперников не переживаю. Я работаю со своей стрельбой, своим лыжным ходом, у меня есть задачи, которые нужно решить. А кто бежит рядом – я не переживаю. Сегодня, может, немного адреналина не хватало, стрессовой ситуации, чтобы я вышла и зажглась. Вчера на тренировке я была посвежее, хотелось бежать. Как результат сегодня – шестое место, но есть неудовлетворенность. Думаю, мы с тренером все разберем и сделаем выводы.

Да, в Эстерсунде я занимала призовое место, но были и падения. Здесь вечерние гонки заставляют ждать старта целый день, и это время надо уметь проводить грамотно. Но мы все в одинаковых условиях.