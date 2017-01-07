18:14 | БИАТЛОН

Екатерина Глазырина: "На последней стрельбе не смогла справиться с ветром"

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Россиянка Екатерина Глазырина, показавшая 28-й результат в гонке преследования на этапе кубка мира в Оберхофе, отметила, что не справилась с ветром. По ее словам, в такую погоду бежать невозможно.

– Первая часть гонки сложилась довольно-таки оптимистично. Но пришла на последнюю стрельбу и не смогла справиться с ветром, – цитирует Глазырину официальный сайт СБР. – Последняя стрельба стоя решает многое. У меня решилось не в лучшую сторону. Обидно, что не доработала до конца. Я пришла, сзади меня никого не было, и долго не могла настроиться на последний выстрел.

На мой взгляд, Оберхоф – один из самых сложных этапов в календаре. Сейчас усложнили трассу, и с такой погодой бежать тяжеловато.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2017/56755/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЮКИ

ещё одна чемпионка по оправданиям!катя,ты Не только с ветром,ты и с биатлоном в целом Не справляешься!может,пора завязывать?

19:13

Jigan1609

что-то про невозможно не нашел цитаты

18:26

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