Екатерина Глазырина: "Бежать было тяжело — не хватало скорости"

Биатлонистка сборной России Екатерина Глазырина после гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Поклюке объяснила, почему не смогла показать результат лучше. Спортсменка показала лучший результат из россиянок – 12-е место.

– Бежать было тяжеловато, а стрелять – идеально, можно сказать, – цитирует СБР Глазырину. – Ноль на четырех рубежах – наверное, все к этому стремятся. Сегодня полный штиль, совсем нет ветра, наверное, это и позволило отработать на ноль.

Бежать было тяжело – не хватало скорости. Про себя могу сказать – знаю, что нужно делать. Мне на протяжении всех гонок, так или иначе, не хватало. Сейчас я знаю чего, пытаюсь над этим работать.