19:55 | БИАТЛОН

Екатерина Глазырина: "Бежать было тяжело — не хватало скорости"

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Биатлонистка сборной России Екатерина Глазырина после гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Поклюке объяснила, почему не смогла показать результат лучше. Спортсменка показала лучший результат из россиянок – 12-е место.

– Бежать было тяжеловато, а стрелять – идеально, можно сказать, – цитирует СБР Глазырину. – Ноль на четырех рубежах – наверное, все к этому стремятся. Сегодня полный штиль, совсем нет ветра, наверное, это и позволило отработать на ноль.

Бежать было тяжело – не хватало скорости. Про себя могу сказать – знаю, что нужно делать. Мне на протяжении всех гонок, так или иначе, не хватало. Сейчас я знаю чего, пытаюсь над этим работать.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56544/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spyhanter

А что ж так тяжело? Дальмайер, Мякяряйнен с двумя промахами и первые.А тут целая минута отставания...Скорее всего не ваше это занятие

20:51

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