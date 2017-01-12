Екатерина Аввакумова: "Общаюсь с партнерами на ломаном английском, русском и корейском - мы отлично понимаем друг друга"

Чемпионка мира по летнему биатлону Екатерина Аввакумова рассказала "СЭ", почему отважилась сменить спортивное гражданство в предолимпийском сезоне и войти в состав сборной Южной Кореи. За свою новоую команду которой она дебютировала 7 января на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло, где заняла 37-е место в спринте.

– Как общаетесь в команде, на каком языке?

– Ломаный английский, немного русский, немного корейский, еще немного фантазии – и мы отлично понимаем друг друга!

– Вообще адаптация в коллективе быстро прошла?

– Мне кажется, я как-то сразу влилась, даже быстрее, чем в любой русский коллектив. Какого-то дискомфорта новичка не было совсем. С одной из девочек, ее зовут Мун Джи Хи, мы сразу нашли общий язык, несмотря на наш слишком ограниченный английский словарный запас (улыбается).

– В тренировочном процессе появились какие-то новые интересные моменты?

– Я перешла вместе со своим личным тренером и продолжаю тренироваться по своему плану. Конечно, уже возникли некоторые проблемы из за этого... Корейцы не понимают, почему я делаю другую работу, и им это не нравится – у них так не принято. Но им придется смириться (улыбается). Я не для массовки пришла.