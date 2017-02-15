Екатерина Аввакумова: "Обогнать россиянок для меня не было делом принципа"

Екатерина Аввакумова, которая прошла индивидуальную гонку на чемпионате мира в Австрии без промахов, заявила, что это была лучшая гонка в ее жизни, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. 26-летняя биатлонистка с этого года выступает за Южную Корею.

- Наверное, это лучшая гонка в моей жизни, - сказала Аввакумова. - Но ходом я не очень довольна. Спасла стрельба. Обогнать россиянок для меня не было делом принципа. Я очень благодарна России за все.

Трансляция индивидуальной гонки