17:49 | БИАТЛОН

Екатерина Аввакумова: "Обогнать россиянок для меня не было делом принципа"

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Екатерина Аввакумова, которая прошла индивидуальную гонку на чемпионате мира в Австрии без промахов, заявила, что это была лучшая гонка в ее жизни, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. 26-летняя биатлонистка с этого года выступает за Южную Корею.

- Наверное, это лучшая гонка в моей жизни, - сказала Аввакумова. - Но ходом я не очень довольна. Спасла стрельба. Обогнать россиянок для меня не было делом принципа. Я очень благодарна России за все.

Трансляция индивидуальной гонки

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

А что их обгонять,когда они без допинга по 7 минут проигрывают.

18:05

Buliit

Вперед Корея !

17:53

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