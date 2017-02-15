Екатерина Аввакумова: "Никакой обиды на Россию у меня нет"

Екатерина Аввакумова, занявшая пятое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене, подчеркнула, что эта гонка стала лучшей в ее карьере, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. 26-летняя спортсменка два года назад выступала на Универсиаде за Россию, а в этом сезоне получила корейское гражданство.

– Пока еще ничего не понимаю, – призналась Аввакумова. – Хотя выступление для меня, конечно, хорошее. Пожалуй, это лучшая гонка в карьере. При этом ходом я не очень довольна. Спасла стрельба.

– Вы сегодня выступили гораздо лучше россиянок. Насколько это принципиально для вас?

– Для меня это не принципиально. Это спорт – и тут все равны. Сегодня получилось у тебя, завтра – у другого. С российскими девушками мы хорошо общаемся. Никакой обиды на Россию у меня нет. Более того, я благодарна ей за такую школу биатлона и жизни.

– Какие задачи ставило руководство перед чемпионатом мира?

– Каких-то конкретных именно на Хохфильцен – не было. Цель другая – подняться в Кубке наций, чтобы на Олимпиаде могли выступить четыре человека, а не два.