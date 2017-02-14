Эгиль Кристиансен: "Для Бьорндалена завершение карьеры выглядит бессмысленным"

Тренер сборной Норвегии Эгиль Кристиансен не видит причин, по которым Оле Эйнар Бьорндален должен завершать карьеру. Ранее 43-летний спортсмен отмечал, что не думает об этом.

– Когда делаешь свою работу, возраст не так важен, – цитирует Aftonbladet Кристиансена. – Тут дело в мотивации. Бьорндалена постоянно спрашивают, почему он не завершает карьеру. В ответ Оле Эйнар задает вопрос о том, почему он должен это делать. Это же забавно. Для этого человека завершение карьеры выглядит бессмысленным, потому что он любит свое дело.