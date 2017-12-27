Эдер и Фак не выступят в Рождественской гонке

Австрийский биатлонист Симон Эдер и словенец Яков Фак не примут участия в Рождественской гонке. Вместо них выступят Юлиан Эберхард и бельгиец Михаэль Реш. Первый побежит со своей соотечественницей Лизой Хаузер, второй - с украинкой Юлией Джимой.
Напомним, от России в этой гонке стартуют Алексей Волков и Екатерина Юрлова. Старт состоится на стадионе "Шальке" в Гельзенкирхене 28 декабря.
- Яков Фак
- Екатерина Юрлова
- Алексей Волков (биатлон)
- Симон Эдер (биатлон)
- Юлиан Эберхард
- Юлия Джима
- Лиза Хаузер
- Михаэль Реш