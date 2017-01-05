Эберхард выиграл спринт, Малышко - 11-й

Австриец Юлиан Эберхард стал победителем спринтерской гонки, которая прошла в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Его итоговый результат – 27.26,8 и один промах. Второе место занял чех Михал Шлезингер. Тройку замкнул Доминик Виндиш из Италии. Лучший из россиян Дмитрий Малышко стал 11-м.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт

10 км

1. Ю. Эберхард (Австрия) - 27.26,8 (1 шт. круг)

2. Шлезингер (Чехия) - отставание 10,8 (1)

3. Д. Виндиш (Италия) - 40,3 (1)

4. Хофер (Италия) - 40,4 (0)

5. Лессер (Германия) - 41,2 (2)

6. Шемп (Германия) - 46,2 (2)

11. МАЛЫШКО (Россия) - 1.01,7 (1)

13. ЦВЕТКОВ (Россия) - 1.05,5 (2)

18. БАБИКОВ (Россия) - 1.15,6 (1)

24. ШИПУЛИН (Россия) - 1.34,5 (3)

33. ШОПИН (Россия) - 1.49,0 (2)

95. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 4.22,5 (6)

Трансляция гонки