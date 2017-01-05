17:18 | БИАТЛОН

Эберхард выиграл спринт, Малышко - 11-й

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Австриец Юлиан Эберхард стал победителем спринтерской гонки, которая прошла в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Его итоговый результат – 27.26,8 и один промах. Второе место занял чех Михал Шлезингер. Тройку замкнул Доминик Виндиш из Италии. Лучший из россиян Дмитрий Малышко стал 11-м.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт

10 км

1. Ю. Эберхард (Австрия) - 27.26,8 (1 шт. круг)

2. Шлезингер (Чехия) - отставание 10,8 (1)

3. Д. Виндиш (Италия) - 40,3 (1)

4. Хофер (Италия) - 40,4 (0)

5. Лессер (Германия) - 41,2 (2)

6. Шемп (Германия) - 46,2 (2)

11. МАЛЫШКО (Россия) - 1.01,7 (1)

13. ЦВЕТКОВ (Россия) - 1.05,5 (2)

18. БАБИКОВ (Россия) - 1.15,6 (1)

24. ШИПУЛИН (Россия) - 1.34,5 (3)

33. ШОПИН (Россия) - 1.49,0 (2)

95. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 4.22,5 (6)

 

Трансляция гонки

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КОММЕНТАРИИ (4)
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кузя23

Айртон Поздравления всей тройке!) Достойные ребята, заслужившие свой подиум.) У Мартена - стратегическая победа в борьбе за очередную главную награду.) 17:31___А Мартен в курсе о своей сегодняшней стратегической победе?)))))Или она только в твоих фантазиях?А он просто промазал три раза и всё. Или это такая стратегия была?))

17:45

Czechplayer

Шлезингр порадовал. Ему бы почаще организовывать встречи биатлонистов, если это так его вдохновляет)

17:34

Айртон

Поздравления всей тройке!) Достойные ребята, заслужившие свой подиум.) У Мартена - стратегическая победа в борьбе за очередную главную награду.)

17:31

shpasic

хорошая тройка, безо всякого норвежско-немецко-францкзского мусора))

17:26

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