Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке, Старых и Васнецова - во втором десятке

Украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Поклюке. Она показала результат 43 минуты 6,6 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второй финишировала Моника Хойниш из Польши с отставанием в 5,9 секунды, третьей - Маркета Давидова из Чехии (16,5 секунд).

Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, которая заняла 12-е место. 13-й финишировала Валерия Васнецова, она единственной из представительниц России закрыла все мишени.

Евгения Павлова заняла 31-е место, Ульяна Кайшева - 34-е, Маргарита Васильева - 42-е, Екатерина Юрлова-Перхт - 46-е.

Биатлон

Поклюка (Словения)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка

15 км

1. Юлия Джима (Украина) - 43.06,6 (0)

2. Моника Хойниш (Польша) - +05,9 (1)

3. Маркета Давидова (Чехия) - +16,5 (1)

4. Паулина Фиалкова (Словакия) - 19,5 (2)

5. Байба Бендика (Латвия) - 20,8 (0)

6. Лиза Виттоцци (Италия) - 27,1 (1)

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12. Ирина Старых (Россия) - +01.02,3 (1)

13. Валерия Васнецова (Россия) - +01.03,8 (0)

31. Евгения Павлова (Россия) - 2.14,6 (2)

34. Ульяна Кайшева (Россия) - 2.38,3 (2)

42. Маргарита Васильева (Россия) - 3.17,4 (3)

46. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 3.32,9 (4)