Драчев ждет от сборной России подарка на день рождения

Возглавляющий СБР Владимир Драчев рассказал, что главным стартом сезона для сборной России остается чемпионат мира.

– Мы надеемся, что наша команда сможет себя проявить уже на Кубке мира, – сказал Драчев. – Чемпионат мира – это вершина, и мы много лет готовимся именно к нему, проходя этапы КМ как тестовые старты, на которых обкатывается команда. Потому что многие нюансы, например, подход к стрельбищу, могут отрабатываться только в соревновательном режиме, а не на тренировках.

Кубки мира – возможность и заработать, и подвести себя к главному старту. В нынешнем году чемпионат мира стартует 7 марта, как раз в мой день рождения. Очень надеюсь, что команда в смешанной эстафете сможет показать хороший результат (Антон Бабошин)