Драчев провел встречу с руководством IBU в Москве

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что накануне провел встречу с делегацией Международного союза биатлонистов. Напомним, СБР в декабре 2017 года был ограничен в правах из-за нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами. В сентябре 2018 года на конгрессе IBU было принято решение не восстанавливать СБР в правах.

- Вчера в Москве провели дружескую встречу с руководством IBU. Очень замечательно, что такая делегация приехала к нам в Россию! Это первая встреча в новом составе после переизбрания! А сегодня предстоит большая работа и выработка решений по восстановлению СБР в правах! Дорогу осилит идущий! Путь в 1000 миль начинается с первого шага, – написал Драчев в Инстагарме, прикрепив фотографию.