Драчев пообещал Колобкову повысить результаты сборной России

Сегодня, 30 мая, в Министерстве спорта Российской Федерации глава ведомства Павел Колобков провел рабочую встречу с президентом Союза биатлонистов России (СБР) Владимиром Драчевым, избранным на должность 18 мая 2018 года. В беседе также принял участие предыдущий руководитель федерации Александр Кравцов.

- Поздравляю вас с избранием на пост президента Союза биатлонистов России, – сказал Павел Колобков Владимиру Драчеву. – Важной составляющей вашей предвыборной программы является взаимодействие СБР и минспорта России. И мы, безусловно, окажем вам поддержку в работе.

В ходе встречи стороны обсудили основные направления развития биатлона в России.

- У нас идет омоложение состава команды и тренерского состава. Меняем структуру СБР. Эти замены необходимы. Мы сделаем все возможное, чтобы повысить результаты российских биатлонистов. В это время нам требуется особая поддержка минспорта России, – подчеркнул Владимир Драчев. (Пресс-служба минспорта РФ)