Драчев - о Шипулине: "Поддержим его в любой ситуации"

Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, что готов к разговору с Антоном Шипулиным, и выразил готовность поддержать его в любой ситуации. Ранее Драчев выражал недовольство тем, что Шипулин занимается по индивидуальной программе.

- Говорил ли я Антоном? До выборов (президента СБР 18 мая. - Прим. "СЭ"), а потом нет, не было возможности. По нему надо решать отдельно. Я готов к диалогу, это наш лучший биатлонист, и мы поддержим его в любой ситуации.

Отметим, что Шипулин попал в состав национальной команды на следующий сезон. Однако 30-летинй спортсмен еще не решил, будет ли он продолжать карьеру. По его словам, врачи порекомендовали ему сделать паузу на год.