Драчев не поедет на исполком IBU, где будет рассматриваться восстановление СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что не поедет на заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), на котором будет рассмотрен вопрос восстановления полноценного членства организации.

- Нет, я не полечу на заседание исполкома IBU, там будет присутствовать Виктор Майгуров, - цитирует президента ТАСС

В декабре прошлого года IBU по причине допинговых нарушений российскими спортсменами временно ограничил права СБР. Исполком IBU с 1 по 3 июня рассмотрит вопрос целесообразности снятия ограничений.