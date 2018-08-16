Драчев, Чепиков, Маматов и Привалов представят Россию на конгрессе IBU

Президент СБР Владимир Драчев огласил состав делегации России на конгрессе IBU, сообщает ТАСС. Пройдет он в хорватском Порече с 5 по 9 сентября. На заседании будет избран новый президент организации, который станет преемником бессменного главы IBU норвежца Андерса Бессеберга. Кроме того, конгресс рассмотрит вопрос восстановления прав СБР, который был лишен полноправного членства в IBU в свете допинговых скандалов.

Россию на конгрессе представят сам Драчев, вице-президент СБР Сергей Чепиков, а также ветераны Виктор Маматов и Александр Привалов.

СБР не будет иметь права голоса и не может выдвигать своих кандидатов на выборы в руководящие должности IBU. По этой причине член правления СБР Виктор Майгуров, который сейчас является первым вице-президентом IBU, будет пытаться сохранить этот пост в качестве кандидата от Белоруссии. Если конгресс согласится восстановить СБР, организация сможет заявить своих кандидатов на выборы.