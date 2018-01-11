Доротея Вирер: "Я не та спортсменка, у которой получается выигрывать, допуская промахи"

Итальянка Доротея Вирер после индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что настраивала себя на стрельбу. Биатлонистка также добавила, что она не та спортсменка, у которой получается выигрывать, допуская промахи.

– Я абсолютно счастлива, – цитирует "Р-Спорт" Вирер. – Настраивала себя, прежде всего, на стрельбу, хотя со стрельбой в последнее время у меня совершенно не складывалось. Я не та спортсменка, у которой получается выигрывать, допуская промахи, но сконцентрироваться в нужный момент на рубеже мне удается.

Мне нравится Рупольдинг. Нравится здесь выступать, нравится, что установилась хорошая погода. Словом, все шло к тому, чтобы мой результат оказался высоким.

Напомним, что Вирер выиграла индивидуальную гонку, не допустив промахов.