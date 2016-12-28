Доротея Вирер: "В деле с Россией, думаю, наказывают совсем не тех"

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер заявила, что решение IBU о переносе этапа Кубка мира из Тюмени наказывает болельщиков, которые не виноваты в допинговых проблемах страны. После заседания исполкома IBU стало известно, что Россия не примет этап Кубка мира-2016/17 в Тюмени, из-за нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил.

– Думаю, наказывают совсем не тех, кого должны бы, – сказала Вирер в программе "Биатлон с Губерниевым". – Так же плохо, что у Тюмени отняли этап Кубка мира, болельщики там просто фантастические, и я не думаю, что именно они должны быть как-нибудь наказаны. Это не их вина, а кого-то другого.