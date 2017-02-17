21:39 | БИАТЛОН

Доротея Вирер: "Для попадания в тройку не хватило десяти метров"

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Итальянка Доротея Вирер призналась, что сделала все возможное для попадания в первую тройку в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Италия заняла пятое место, а Вирер допустила один промах.

– Я старалась стрелять как можно быстрее, потому что мы были всего на шаг позади, – цитирует официальный сайт Федерации лыжного спорта Италии. – Мне не хватило каких-то десяти метров, чтобы попасть в тройку. Но просто уже не было сил, я была не в состоянии побороться за первые позиции. Впереди еще одна гонка, уже шестая по счету. Она будет тяжелой, но, я думаю, что все устали.

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