14:29 | БИАТЛОН

Дорен-Абер выиграла спринт в Эстерсунде, россиянки - вне топ-10

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Француженка Мари Дорен-Абер заняла первое место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Ранее она выиграла на стартовом этапе сезона сингл-микст, а в индивидуальной гонке стала 19-й. Из россиянок никто не финишировал в топ-10. 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Айртон

Умничка, Мари!) На верху все топы, как и должно быть!)

14:52

pravdorub80

да удивительно ... убрать всех старух из команды...пусть молодые бегут...первый круг и отставание под 30 сек у всех...это мрак

14:47

shpasic

вот так неожиданность!

14:36

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