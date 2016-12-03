Дорен-Абер выиграла спринт в Эстерсунде, россиянки - вне топ-10

Француженка Мари Дорен-Абер заняла первое место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Ранее она выиграла на стартовом этапе сезона сингл-микст, а в индивидуальной гонке стала 19-й. Из россиянок никто не финишировал в топ-10.